Суд продлил арест участников дела о хищении у певицы Долиной

Таганский районный суд Москвы принял решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей четырем лицам, проходящим по уголовному делу о мошенничестве, жертвой которого стала известная российская певица Лариса Долина, имеющая звание народной артистки РФ. Информация об этом появилась в материалах дела, размещенных на сайте суда.

Согласно постановлению суда, срок ареста указанных фигурантов продлен до 3 августа текущего года.

Согласно материалам следствия, 13 августа 2024 года группа из четырех человек незаконно проникла на охраняемую территорию жилого комплекса в районе Хамовники и предприняла попытку проникновения в квартиру, принадлежащую Ларисе Долиной. Злоумышленники утверждали, что именно они являются законными владельцами данного жилья.

В момент инцидента Долина отсутствовала дома, что позволило сотрудникам службы безопасности вызвать полицию.

По данным источника телеканала РЕН ТВ, злоумышленники утверждают, что приобрели квартиру у Ларисы Долиной за сумму в 112 млн руб. Утверждается, что певица получила указанную сумму, однако впоследствии перевела ее на счета неизвестных лиц.

Мошенники, представившись сотрудниками силовых структур, убедили Долину в необходимости перевода средств на якобы безопасный счет. Помимо вырученных за квартиру денег, певица также перевела на этот счет личные сбережения. В результате действий злоумышленников Долина лишилась 180 млн руб. и осталась без жилья и накоплений.

В течение 24 часов после обнародования информации о том, что Лариса Долина стала жертвой мошеннической схемы, сотрудниками правоохранительных органов была задержана Анжела Цырульникова, выполнявшая роль курьера в данной афере. 53-летняя женщина забрала денежные средства у народной артистки и осуществила их перевод на счета, подконтрольные преступникам.

Ранее сообщалось, что в Дагестане арестовали главу района за мошенничество с земельными участками.