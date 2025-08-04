Суд продлил срок содержания в СИЗО экс-главе администрации Балтийска и его заместителю

Бывший глава администрации Балтийского округа Сергей Мельников и его заместитель Максим Коваленко пробудут в следственном изоляторе еще два месяца, до 7 октября. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда в своем телеграм-канале.

Двое бывших чиновников ранее занимали ответственные посты в Балтийске. Их обвинили во взяточничестве.

«Следствие полагает, что 15 января 2025 года Коваленко в силу занимаемой должности передал Мельникову взятку в сумме не менее 575 000 рублей взамен за общее покровительство и попустительство по службе», — указал микроблог.

Злоумышленников ранее поместили под стражу. Теперь же Ленинградский районный суд рассмотрел ходатайство следствия и утвердил продление ареста еще на два месяца, до 7 октября 2025 года.

Ранее сообщалось, что СК РФ начал уголовное расследование осле инцидента с избиением смоленского бизнесмена Юрия Кириенкова в душевой комнате рославльского изолятора временного содержания. Предпринимателя жестоко избили, причем один из сотрудников правоохранительных органов душил предпринимателя, угрожая лишением жизни. От задержанного требовали признать свою вину.