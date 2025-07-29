В России начали применять уголовную статью к любителям дрифтинга

В России все чаще стали применять уголовную статью «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств» по отношению к нарушителям правил дорожного движения. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

В Уголовный кодекс России еще восемь лет назад ввели статью «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». До сих пор она применялась редко, но, начиная с 2025 года, ее применяют все чаще. Под нее подпадают любители дрифта, езды по встречной полосе и другие нарушители ПДД.

Первой ласточкой в текущем году стал случай в Каспийске. Там владельца Porsche Cayenne оштрафовали на 180 тыс. руб. за движение по встречке. За этим последовали решения судов в Подмосковье, Петербурге, Приморье и ряде других мест. Некоторые эксперты считают это оправданным, другие же говорят, что в таких случаях надо сначала возбуждать административные дела. Власти же считают, что наказание стоит ужесточить, и начиная со следующего года хотят добавить в список наказаний по статье принудительные работы.

На данный момент по этой статье следует наказание в виде штрафа на сумму до 300 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что во Франции произошла страшная авария во время проведения Ралли-де-ла-Фурм — гоночный автомобиль на высокой скорости вылетел с трассы и врезался в зрителей, стоявших у обочины. Погибли три человека. Один из пострадавших получил тяжелые травмы и был экстренно доставлен в больницу вертолетом. Еще один зритель отделался легкими повреждениями.