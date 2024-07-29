Суд РФ вынес заочный приговор украинскому активисту за его призыв калечить пленных

Геннадий Друзенко призывал совершать насилие над российскими военнослужащими, которые попали в плен к ВСУ. За это ему вынесен заочный приговор о лишении свободы. Об этом сообщил ТАСС .

Геннадий Друзенко руководит на Украине добровольческим мобильным госпиталем. Он публично, на видеокамеру призывал украинских военных калечить тех россиян, которые попадают в плен к ВСУ. Российский суд счел это возбуждением ненависти и вражды, и вынес ему за это наказание.

«Приговором Басманного районного суда Москвы признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев общего режима заочно», - указали журналистам в пресс-службе суда.

Уголовное дело в отношении украинца было возбуждено еще весной прошлого года. Затем он был объявлен в розыск, причем как в федеральный, так и в международный.

Ранее сообщалось, что следствие завершило расследование о покушении на Маргариту Симоньян, главного редактора телеканала RT. По данному делу проходит около десятка человек, которые входили в террористическую группировку «Параграф-88».