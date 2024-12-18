Суд Ростова-на-Дону взял под арест мужчину, нападавшего с ножом на людей на улице

В Ростове вынесено решение суда по поводу мужчины, который нападал на людей с ножом. Его отправили в СИЗО. Об этом в своем телеграм-канале сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес свое решение об аресте мужчины, который подозревается в нападениях на людей. Он наносил без видимой причины им удары ножом.

«Мужчине, причастному к нападению на девушку и подростка, предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указали журналистам.

Подозреваемый отправлен в следственный изолятор до 17 февраля.

Ранее пресса уже сообщала о задержании по итогам резонансного нападения. Некий мужчина напал в разных местах на девушку и подростка, и нанес им многочисленные ранения. Девушка в результате скончалась. Есть сведения, что у злоумышленника уже были диагностированы психические отклонения. Тем не менее, следователь Яндиев считает, что его нельзя считать пока маньяком. По этому поводу должно быть проведено специальное исследование психиатров. Врачи установят степень его вменяемости.