Суд Техаса признал невиновным американца, 20 лет ждавшего смертной казни

У Керри Макса Кука в 1977 году была изнасилована и убита соседка. После этого его дважды, в 1979 и 1994 годах, признавали виновным в этих жестоких преступлениях. Он даже провел почти двадцать лет в камере смертников, ожидая исполнения смертного приговора, который был ему вынесен. В 1999 году Кук признал вину, пойдя на сделку с правосудием. После этого ему отменили смертную казнь, заменив ее на тюремный срок. Мало того, его даже выпустили на свободу, зачтя все уже отсиженное.

И вот теперь его признали полностью невиновным. Апелляционный суд указал, что приговоры Кука стали результатом лжесвидетельств, а также неверного толкования собранных улик. В итоге 68-летнйи Кук оказался полностью реабилитированным. По версии телеканала, он вошел в число тех 199 смертников, которые были оправданы в Соединенных Штатах с 1973 года.

Ранее сообщалось, что гражданин США Гордон Блэк лишь частично признал свою вину в российском суде. Он заявил, что не делал никаких угроз убийством в отношении своей подруги, Вдобавок он якобы возместил все отобранные у нее деньги.