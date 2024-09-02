Суд уменьшил срок заключения обвиняемым в вымогательстве у главы Ростеха

В ходе апелляционного слушания, проходившего в закрытом порядке, коммерческий директор Кирилл Суханов, а также журналисты Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев добились существенного смягчения своих наказаний, сообщил телеграм-канал Mash.

Теперь сроки их тюремного заключения сокращены на два года: для Бигаева и Романовского — с семи до пяти лет, а для Суханова — с 7,5 до 5,5 года.

С октября 2022 года осужденные находятся в следственном изоляторе (СИЗО). Им предъявлены серьезные обвинения в вымогательстве, которое, по мнению следствия, осуществлялось через продажу так называемых «блоков на негатив».

Следователи утверждают, что журналисты планировали опубликовать на канале «Тушите свет» материал, содержащий компрометирующую информацию о руководителе государственной корпорации «Ростех» Сергее Чемезове и его окружении.

В обмен на отмену публикации они якобы требовали сумму в размере 11 млн руб.

Согласно материалам дела, подготовленная журналистами публикация могла нанести значимый ущерб репутации высокопоставленного чиновника.

Ранее сообщалось, что на замкомандующего Ленинградским военным округом завели уголовное дело о взятке.