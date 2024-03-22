Суд в ДНР приговорил к длительным срокам заключения 10 боевиков «Азова»
Фото: [Следком]
Верховный суд ДНР вынес приговоры 10 военнослужащим нацбата «Азов»*, сообщили в Следственном комитете России.
Артем Вышняк, Сергей Гайкович, Семен Северин, Сергей Самохвал, Дмитрий Клусенко, Евгений Лавренко, Денис Федирко, Дмитрий Кучерявый, Иван Ножечкин и Егор Яковенко признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением.
С 7 марта по 15 апреля боевики обстреливали из минометов жилой массив в Мариуполе. На обстрел мирного населения азовцы потратили порядка 100 мин. Позже нацбат отступил на завод «Азовсталь», а 18 мая 300 боевиков сдались в плен.
Все фигуранты дела получили длительные сроки заключения.
Ранее сообщалось, что американская киноакадемия удостоила «Оскара» за лучшую документалку основанный на фейках украинский фильм о событиях в Мариуполе.
* запрещен в России