Суд в Домодедово вынес приговор двоим мужчинам, занимавшимся оборотом немаркированного табака на 278 млн руб.

Суд в Домодедово вынес приговор двоим мужчинам за организацию оборота немаркированного табака в особо крупном размере. Об этом сообщили в официальном канале судов общей юрисдикции Московской области.

Злоумышленники создали организованную группу по закупке, хранению, транспортировке и реализации продукции, которая подлежит обязательной маркировке.

Один из подсудимых незаконно приобрел крупную партию немаркированных сигарет и организовал их хранение. Второй занимался логистикой. При осмотре складов было выявлено более 2 млн пачек табачных изделий без маркировки. Общая стоимость изъятой продукции составила более 278 млн руб.

Суд приговорил мужчин к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье был вынесен приговор троим участникам вооруженной банды «Северские».