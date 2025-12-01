Суд в Коломне арестовал сотрудника ФСИН, который пронес наркотики в исправительную колонию

Коломенский суд заключил под стражу сотрудника ФСИН, который пронес наркотики в исправительную колонию. Об этом сообщается в официальном канале судов общей юрисдикции Московской области.

Обвиняемый занимал должность младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Подмосковью. Он договорился с одним из осужденных и планировал передать ему наркотики за вознаграждение в размере 45 тыс. руб.

Запрещенные вещества были изъяты. На мужчину завели уголовное дело. По решению городского суда Коломны его арестовали на срок два месяца.

Ранее в Прокуратуре Подмосковья сообщили, что в регионе поддержали обвинение по делу о крупном покушении на сбыт наркотиков.