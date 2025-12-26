Суд в Липецкой области приговорил бывшего чиновника Минсельхоза Олега Донских к 13 годам колонии за мошенничество

В Липецкой области вынесен суровый приговор по резонансному уголовному делу. Суд приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима бывшего главу департамента административной работы Минсельхоза России Олега Донских. Об этом сообщили в прокуратуре региона. Чиновник провел в федеральном розыске 12 лет, пока его не задержали весной 2024 года.

Следствие и суд установили, что в период с 2007 по 2011 год Донских в составе преступной группы разработал и реализовал сложную мошенническую схему. Используя свое служебное положение и подконтрольные фирмы, он заключал фиктивные договоры лизинга и кредитные соглашения с государственными компаниями «Росагролизинг» и «Россельхозбанк». Под видом приобретения оборудования для развития бизнеса выводились бюджетные средства. Общая сумма причиненного государству ущерба превысила 2,5 миллиарда рублей.

Помимо мошенничества в особо крупном размере, Донских был признан виновным в незаконном хранении оружия. При обыске его квартиры полиция обнаружила револьвер системы «Наган», переделанный под стрельбу патронами 5,6 мм. Несмотря на то что подсудимый вину не признал, суд согласился с доводами обвинения. Прокуратура, выступая в прениях, просила назначить ему 14 лет и 6 месяцев колонии, однако суд назначил наказание чуть ниже запрошенного.

Ранее сообщалось, что отставной военный судья Тришкин получил 2 года условно за ранение таксиста.