Суд в Магасе арестовал управляющего Нацбанком Ингушетии Магомеда-Бека Ужахова

Районный суд Ингушетии санкционировал арест высокопоставленного регионального финансиста. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы республики, под стражу заключен управляющий отделением Банка России — Национального банка по Ингушетии Магомед-Бек Ужахов.

Финансисту предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы»). Уголовное дело связано с действиями его родственника, который занимал должность заведующего системно-техническим сектором в том же банке.

Следствие установило, что Ужахову стало известно о хищении его подчиненным мобильной рабочей станции, принадлежащей кредитной организации и оцененной в 109 725 руб. Однако управляющий, вопреки интересам службы, скрыл этот инцидент от вышестоящего руководства и главного аудитора.

Он не уволил родственника и не инициировал против него никаких разбирательств. Более того, по указанию Ужахова были сфальсифицированы документы о проведении инвентаризации, где украденное имущество числилось как оприходованное.

Такое покровительство, по версии следствия, позволило родственнику беспрепятственно продолжить хищения. В итоге общий ущерб, причиненный банку, превысил 4 млн руб.

Ранее сообщалось, что бывшему высокопоставленному следователю грозит 15 лет строгого режима за кражу ювелирных изделий.