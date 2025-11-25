Суд в Москве арестовал получившего травму строителя: он матерился в метро по пути в травмпункт

Черемушкинский районный суд Москвы арестовал на 10 суток 46-летнего строителя из Тувы, который матерился в метро. Мужчина утверждает, что в момент задержания ехал в травмпункт после падения с пятиметровой высоты на стройке. Об этом пишет «Осторожно, Москва».

Суд Москвы вынес жесткий вердикт 46-летнему строителю из Тувы, приговорив его к десяти суткам ареста за нецензурную брань в метро. Инцидент произошел на станции «Теплый стан», где мужчина, по версии правоохранителей, нарушил общественный порядок.

Однако сам фигурант дела пояснил, что находился в состоянии шока после серьезной травмы — он упал с пятиметровой высоты на строительном объекте и направлялся в травмпункт. По словам Маадыра, пассажиры приняли его за пьяного, что спровоцировало конфликт, хотя он был абсолютно трезв. Судья не принял во внимание эти обстоятельства, сославшись на предыдущие административные нарушения мужчины. Остается неясным, успел ли пострадавший получить медицинскую помощь до момента задержания.

