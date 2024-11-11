Московский суд вынес решение о заочном аресте судьи Международного уголовного суда Хайкеля Бен Махмуда. Об этом сообщило РИА Новости.

Басманный суд города Москвы вынес решение о заочном аресте Хайкеля Бен Махмуда, сотрудника МУС в Гааге. Вдобавок к этому, Бен Махмуд был объявлен в международный розыск.

«Постановлением Басманного районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно Бен Махфуда Хайкеля по части 2 статьи 301 УК России», — указано в вердикте.

По мнению российского правосудия, данный судья неправомерно вынес решение о заключении под стражу двух россиян, секретаря Совета безопасности Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Герасимова. Теперь работнику МУС грозит до четырех лет лишения свободы в России.

Ранее Монголия объяснила, почему отказала Украине и МУС в аресте лидера РФ Владимира Путина. По утверждению Улан-Батора, он проводит политику нейтралитета, а вдобавок длительное время успешно сотрудничает с Москвой в области экономики. По этой причине монгольские власти не собираются предпринимать в отношении Путина никаких действий.