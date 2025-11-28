Суд в Мытищах вынес приговор по делу о похищении предпринимателя и вымогательстве

В Мытищах вынесли приговор четверым мужчинам, которые в 2024 году похитили предпринимателя и вымогали у него деньги. Об этом сообщается в официальном канале судов общей юрисдикции Московской области.

В августе прошлого года злоумышленники приехали домой к потерпевшему на автомобиле с подложным регистрационным знаком и представились ему сотрудниками полиции. После этого они надели на него наручники, посадили в машину и вывезли в частный дом. Там мужчину незаконно удерживали, избивали, угрожали расправой и требовали 50 млн рублей.

Суд приговорил злоумышленников к сроку 7 лет и 3 месяца. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

