Суд в Подмосковье арестовал молодых людей, избивших мужчину за замечание

В подмосковной Балашихе четырех человек, среди которых двое несовершеннолетних, заключили под стражу после избиения мужчины, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, в конце июня молодые люди в возрасте от семнадцати до двадцати трех лет отмечали день рождения подруги в одном из кафе. Ночью компания вела себя слишком шумно. Один из жильцов дома, где расположено заведение общественного питания, сделал замечание, после чего подростки избили мужчину.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Жуковском задержали мужчину, который украл мобильный телефон из рюкзака, оставленного на детской площадке.