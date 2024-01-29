Суд в Подмосковье назначил мужчине пять лет колонии за попытку вывезти из страны 25 слитков золота

Химкинский городской суд приговорил мужчину к пяти годам и месяцу колонии общего режима за попытку вывезти из России двадцать пять золотых слитков общей массой свыше тридцати шести килограммов.

Спецслужбы задержали контрабандиста в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает «Интерфакс». Золото мужчина пытался провезти в ручной клади.

Уточняется, что стоимость изъятых слитков золота оценивается более чем в сто одиннадцать миллионов рублей. Золотые слитки обращены в доход государства.

Ранее сообщалось, что в Домодедово задержали пассажира, который пытался провезти незадекларированные часы стоимостью более восьми миллионов рублей.