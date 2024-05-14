Суд в Подмосковье приговорил к 17 годам колонии двух мужчин за производство почти 700 кг мефедрона
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Суд в Подмосковье вынес приговор по уголовному делу о незаконном производстве почти 700 килограммов мефедрона, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.
На скамье подсудимых оказались двое мужчин. Им назначено семнадцать лет колонии строгого режима. Злоумышленники оборудовали в помещении дома в Орехово-Зуево нарколабораторию. Их преступную деятельность пресекли в марте 2022 года.
В надзорном ведомстве утонили, что приговор суда пока не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали водителя и пассажира грузовика, перевозивших крупную партию наркотических средств.