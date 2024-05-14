Суд в Подмосковье приговорил к 17 годам колонии двух мужчин за производство почти 700 кг мефедрона

Суд в Подмосковье вынес приговор по уголовному делу о незаконном производстве почти 700 килограммов мефедрона, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

На скамье подсудимых оказались двое мужчин. Им назначено семнадцать лет колонии строгого режима. Злоумышленники оборудовали в помещении дома в Орехово-Зуево нарколабораторию. Их преступную деятельность пресекли в марте 2022 года.

В надзорном ведомстве утонили, что приговор суда пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали водителя и пассажира грузовика, перевозивших крупную партию наркотических средств.