Суд в Республике Башкортостан отправил в СИЗО несовершеннолетнего студента по делу о терроризме

В Республике Башкортостан вынесено решение об аресте несовершеннолетнего студента одного из местных колледжей. Молодой человек обвиняется в распространении материалов, оправдывающих и пропагандирующих деятельность террористических организаций, запрещенных на территории России. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Фигурант проходит по статье 205.5 Уголовного кодекса РФ («Участие в деятельности террористической организации»). На предварительном следствии он полностью признал свою вину.

По данным следствия, с января по октябрь текущего года студент активно участвовал в деятельности двух запрещенных террористических структур. Для этого он создал несколько специализированных интернет-каналов, в которых систематически размещал материалы, направленные на популяризацию идей этих организаций.

В управлении МВД по региону добавили, что в рамках своей деятельности молодой человек также публично поддерживал в одном из каналов лицо, которое находится в федеральном розыске по обвинениям в терроризме и экстремизме и проживает за пределами России. Суд, рассмотрев ходатайство следствия, избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

