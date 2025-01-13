Суд в РФ признал незаконной передачу компании Google дивидендов и налогов ее дочерним предприятием

ООО «Гугл» в 2021 году перечислила своей материнской компании в США дивиденды и налоги на миллиарды рублей. Это признано незаконным уже в третьей инстанции. Об этом сообщило РИА Новости.

В 2021 году ООО «Гугл» перечислило в адрес компании Google International LLC порядка 9,5 млрд руб. в качестве дивидендов, в том числе и налоги на 500 млн руб. на эту сумму. Российские суды уже дважды признавали такие действия незаконными. Арбитражный суд Московского округа также вынес свое решение по данному поводу.

«Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения», — было указано по итогам заседания.

Ранее сообщалось, что российский бизнесмен Дерипаска подал иск к компании Google о защите чести, достоинства и деловой репутации. Это произошло после того как в Сети были опубликованы материалы, которые обвиняли его в коррупции.