Суд Владивостока перенес слушание дела «крабового короля» Кана на сентябрь

Очередное слушание уголовного дела в отношении бизнесмена Олега Кана состоится только осенью. Такое решение вынес Фрунзенский районный суд Владивостока. Об этом сообщил ТАСС .

Кан обвиняется в неуплате налогов, а также в контрабанде морепродуктов. Уже начата процедура принудительного взыскания с предпринимателя 336 миллиардов рублей. Слушания же его уголовного дела продолжаются, однако, они приостановлены на полтора месяца.

«Судья в отпуске, слушание по делу отложено до сентября. Следующее заседание пройдет 16 сентября», - заявили по этому поводу журналистам в судебной пресс-службе.

Всего Кана обвиняют в нарушении четырех статей Уголовного кодекса РФ. Среди его прегрешений – организация преступного сообщества.

Ранее Генпрокуратура России сочла инсценировкой все сведения о смерти Кана за рубежом. Никто из родственников предпринимателя не обратился в соответствующие органы по этому поводу и не подал все необходимые документы.