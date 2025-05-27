Суд во Франции заменил срок для одного из напавших на генконсульство РФ в Марселе на условное наказание

Одному из нападавших в Марселе на российское генеральное консульство французский суд изменил меру наказания. Ему поменяли лишение свободы на условное наказание. Об этом сообщила газета Le Figaro.

Злоумышленники забросали бутылками с горючей смесью российское дипломатическое представительство в Марселе 24 февраля 2025 года. Правоохранителям удалось задержать двоих из них. Суд назначил каждому из них по восемь месяцев тюрьмы. По его решению, отбывать наказание можно под домашним арестом при обязательном ношении электронного браслета.

Теперь же стало известно, что одному из злоумышленников суд изменил наказание на условное. Журналисты добавили, что российским дипломатам было отказано в возмещении ущерба, который причинили зданию нападавшие.

Ранее сообщалось, что французский сатирический журнал Charlie Hebdo подал в суд жалобу на появление в Сети поддельных обложек его выпусков. На таких фейковых обложках изображены карикатуры на Украину, Зеленского и их зарубежных союзников. Редакция еженедельника назвала все это пророссийской пропагандой и попросила разобраться в том, кто выпускает такие фальшивки и по чьему заказу.