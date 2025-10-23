Суд вынес приговор экс-заведующей уральской школьной столовой за отравление детей

Екатеринбургский суд огласил приговор женщине, которая ранее занимала пост заведующей производством в школе №178. Учащиеся этой школы получили массовое отравление. О судебном вердикте рассказала в своем телеграм-канале пресс-служба судов Свердловской области.

Было установлено, что Айтмухамбетова Г.Г. на своем посту допустила нарушения технологического приготовления пищи. Она также не соблюдала санитарно-гигиенические правила. В результате пострадали 24 школьника и пять сотрудников столовой. У них были зафиксированы гастроэнтерит, острая кишечная инфекция и норовирус.

«В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимая свою вину в инкриминируемом деянии признала в полном объеме, принесла извинения потерпевшим», — указано в микроблоге.

Дело Аймухамбетовой рассматривалось в особом порядке, в итоге ей назначено наказание в виде девяти месяцев ограничения свободы.

