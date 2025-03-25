Суд вынес приговор Федяеву за трагедию на шахте «Листвяжная»

Кемеровский районный суд вынес приговор Михаилу Федяеву, главе совета директоров «СДС-уголь» и владельцу шахты «Листвяжная», назначив ему условный срок в три с половиной года. Об этом сообщил ТАСС, уточняя, что дело связано с трагическим взрывом на шахте, унесшим жизни 51 человека.

Федяев был признан виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Помимо условного заключения, ему запрещено занимать управленческие должности в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, в течение 1,5 года.

Следствие установило, что Федяев был осведомлен о систематических нарушениях на шахте, включая превышение допустимой концентрации метана, но ничего не предпринял для проведения проверок и обеспечения безопасности, что в итоге привело к взрыву.

Геннадий Алексеев, генеральный директор «СДС-уголь», и Антон Якутов, технический директор, получили пять лет и три месяца и пять лет лишения свободы соответственно.

Они также лишены права занимать руководящие должности в аналогичных организациях на 2 года. Алексеев и Якутов, бывшие сотрудники компании, были признаны виновными в аналогичных нарушениях, приведших к трагедии.

Ранее сообщалось, что актеру Михаилу Ефремову разрешили выйти из тюрьмы по УДО.