94-летняя пенсионерка убила свою 84-летнюю соседку» в питерском пансионате

В Санкт-Петербурге в частном пансионате для престарелых 94-летняя женщина убила свою 84-летнюю соседку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города. Потерпевшая скончалась в больнице от полученной закрытой черепно-мозговой травмы.

Инцидент спровоцировал проверку деятельности заведения. Прокуратура инициировала судебное производство о принудительном закрытии подпольного пансионата, расположенного в Красносельском районе Петербурга.

Отмечается, что в ходе проведенных мероприятий были выявлены многочисленные нарушения установленных требований к организациям подобного учреждения.

Расследование установило, что пансионат работал на территории частного жилого коттеджа без наличия необходимых документов и лицензии. Местный предприниматель организовал нелегальное заведение для постоянного проживания пожилых граждан и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В учреждении предлагали услуги круглосуточного проживания и постоянного ухода, однако условия содержания не соответствовали санитарным и противопожарным нормам, а персонал не имел соответствующей квалификации.

