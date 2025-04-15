Суд вынес приговор по делу о поджоге вертолета в Остафьево

Пятеро обвиняемых по делу о поджоге спасательного вертолета в аэропорту Остафьево, расположенном в Новой Москве, получили тюремные сроки от 12 с половиной до 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по Москве и Московской области.

Судья зачитал приговор, согласно которому Станислав Хамидулин осужден на 17 лет и 6 месяцев лишения свободы, Данила Ямсков — на 17 лет, Никита Булгаков — на 18 лет, Роман Яковец — на 17 лет и 7 месяцев, а Анастасия Мочалина — на 12 лет и 6 месяцев.

Все осужденные, за исключением Мочалиной, первые три года проведут в тюрьме, а затем будут переведены в колонию строгого режима. Мочалина будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Согласно обвинительному заключению, фигуранты, действуя по заданию лиц, связанных с украинской разведкой, сначала подожгли релейный шкаф на железной дороге, а затем осуществили поджог вертолета в аэропорту Остафьево.

Свои действия они фиксировали на видео, чтобы отчитаться перед кураторами. На основании этого им были предъявлены обвинения в совершении теракта и диверсии.

Установлено, что обвиняемые выросли в Норильске, а затем переехали в Москву. Все они имеют среднее или средне-специальное образование, а Мочалина является студенткой первого курса вуза.

Следствие установило, что Хамидулин был завербован украинскими спецслужбами и через интернет нашел сообщников, которым пообещал денежное вознаграждение. Он стал главой преступной группы.

В дальнейшем группа прибыла в аэропорт Остафьево в Новой Москве и совершила поджог поисково-спасательного вертолета Ка-32, принадлежащего Московскому авиационному центру.

Ранее сообщалось, что в США закрылась фирма, в вертолете которой разбился шеф Siemens.