Суд вынес приговор шести участникам преступной группировки, терроризировавшей закладчиков

В Красноярске вынесен обвинительный приговор шестерым участникам жестокой преступной группировки, известной под названием «спортики». Как сообщает краевая прокуратура, все фигуранты приговорены к длительным срокам лишения свободы — от 6 до 15 лет колонии.

Следствие установило, что члены наркоорганизации систематически применяли насилие к так называемым закладчикам — курьерам, занимавшимся распространением запрещенных веществ. Молодые люди избивали их и угрожали расправой, принуждая вернуться к преступной деятельности. Кроме того, бандиты исполняли роль «криминальных судей», жестоко наказывая тех, кто, по их мнению, нарушал внутренние правила ОПГ.

В качестве одного из самых резонансных эпизодов в обвинении фигурирует поджог. Так, в январе 2021 года мужчины подожгли квартиру девушки, присвоившей закладку не оплатив ее, уточняется в официальном сообщении надзорного ведомства.

Жертвами произвола со стороны «спортиков» становились жители Красноярска самого разного возраста — от 18 до 60 лет. Деятельность преступной группы была полностью пресечена в результате совместной работы правоохранительных органов.

