Суд выпустил на свободу мигрантов, устроивших стрельбу в Тюмени

Суд выпустил на свободу трех азербайджанцев, которые устроили в январе 2024 года стрельбу в Тюмени на улице Муралева. Судья посчитал обвиняемых невиновными по некоторым обвинениям. Об этом рассказал портал «72.RU».

Выходцы из Азербайджана полтора года назад расстреляли легковой автомобиль, причинив его водителю три ранения. Следствие обвиняло их в покушении на убийство, а также в разбойном нападении. В итоге двоих обвиняемых, Маарифа Алиева и Расула Мансурова, признали виновными лишь в хулиганстве. Им назначили наказание в виде двух с половиной лет и двух лет и года и четырех месяцев лишения свободы соответственно. С учетом уже отсиженного в следственном изоляторе их выпустили на свободу. Третьего фигуранта дела, Фуда Ягубова, полностью оправдали по всем обвинениям. До суда он находился под подпиской о невыезде.

Суд удовлетворил иск владелицы пострадавшего автомобиля. Он назначил выплатить ей более 800 тыс. руб. Из этой суммы виновники его порчи пока заплатили только 100 тыс. руб. Сами они на суде утверждали, что стрельбу вели только в качестве самообороны.

