Суд взял под стражу новых фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова

Суд арестовал двух новых фигурантов дела об убийстве начальника войск РХБЗ России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщило РИА Новости.

Батухана Точиева и Рамазана Падиева, которых считают причастными к взрыву в Москве, взяли под стражу. Такое решение вынес Басманный суд города Москвы. Следствие посчитало, что на свободе фигуранты уголовного дела могут скрыться от правосудия, сбежав за границу, и поэтому предложило отправить их в СИЗО.

«Ходатайство следователя удовлетворить», — таков был вердикт суда.

В следственном изоляторе им придется находиться до 17 февраля.

Ранее уже сообщалось о задержании двух уроженцев Ингушетии, которые оказались причастны к совершению теракта и убийству генерала Кириллова и его помощника. Они сняли жилье в Подмосковье для вероятного исполнителя преступления.