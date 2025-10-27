Суд закрыл своим решением кафе в Калининграде, где отравились школьники

В Калининграде судебные приставы опечатали все входы в кафе «Белла Донна», где получили отравление 14 подростков. Об этом сообщило в своем телеграм-канале региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

Московский районный суд Калининграда вынес решение о приостановке деятельности «Бела Донны» на 90 суток. В этом кафе получили отравление 14 школьников, все они почувствовали недомогание после употребления в пищу блюд из этого заведения общепита. После проверки было выявлено, что сотрудники кафе не соблюдали предписанные им правила. После вердикта суда в дело вступили приставы.

«Сотрудники службы оперативно выехали по местонахождению организации. В присутствии понятых были опечатаны все входы в заведение общепита, руководство предупреждено об административной и уголовной ответственности за неисполнение требований судебных приставов», — указали в ФСПП.

Из 14 пострадавших детей 13 лечатся амбулаторно, а одного пришлось госпитализировать и поместить в стационар.

