Суд заочно арестовал двух экс-менеджеров «Роснано» по делу о растрате

Мещанский суд столицы заочно арестовал бывших топ-менеджеров «Роснано» Олега Киселева и Ирину Рапопорт по делу о растрате в особо крупных размерах, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

По версии следствия, Киселев, Рапопорт и иные лица, будучи в составе организованной группы, осуществили растрату в особо крупных размерах, действуя вопреки интересам компании.

Экс-менеджеры арестованы на два месяца. Срок заключения будет исчисляться с момента их задержания на территории РФ либо экстрадиции.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы заочно приговорил к шести годам колонии бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского за призыв убивать россиян.