Бывшего посла Украины заочно приговорили к шести годам колонии за призыв убивать россиян

Решением Бассманного суда Москвы экс-посол Украины в Казахстане Петр Врублевский приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима заочно. Наказание было избрано по делу о разжигании ненависти и вражды к россиянам. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщил корреспондент ТАСС.

Суд в качестве меры пресечения избрал наказание, которое требовала сторона обвинения. Защита Врублевского требует оправдать фигуранта дела. По словам адвоката, своими словами экс-посол Украины не хотел задеть русский народ: он призывал убивать армию России, а не мирных жителей.

По официальным данным, два года назад Петр Врублевский в интервью призвал «убивать русских как можно больше». После инцидента мужчину сняли с должности посла Украины в Казахстане.

Врублевского подали в международный розыск.

Ранее сообщалось о том, что начальник управления цифровой трансинформации ФСИН Тимченко обжаловал арест.