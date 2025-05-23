Судебные приставы начали взыскание 2 млн руб. с компаний Блиновского

Служба судебных приставов начала принудительное взыскание 2 млн руб. с двух компаний, принадлежащих Алексею Блиновскому, из-за систематической неуплаты налогов.

Как сообщил телеграм-канал SHOT, ООО «Алмаз», владельцем которого является Алексей Блиновский, супруг известной «королевы марафонов», имеет задолженность перед налоговой в размере 1,695 млн руб.

Еще одна компания Блиновского, «Подари мечту», не уплатила 300 тыс. руб. налогов. В связи с нарушением сроков оплаты, Федеральная налоговая служба (ФНС) инициировала процедуру принудительного взыскания долга через службу судебных приставов.

Однако, как отметил налоговый юрист в комментарии для SHOT, фактическое взыскание может столкнуться с трудностями, поскольку счета компаний остаются заблокированными. Ограничения были продлены по решению Савеловского суда.

Ранее сообщалось, что у детей «королевы марафонов» Блиновской могут отобрать квартиру в Москве.