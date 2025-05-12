У детей «королевы марафонов» Блиновской могут отобрать квартиру в Москве

В Москве разгорелся скандал, связанный с элитной недвижимостью «королевы марафонов» Елены Блиновской. По информации Mash, отец блогера Олег Останин подозревается в незаконных операциях с квартирой.

По данным источника, в 2020 году Останин заключил договор дарения с внуками, в рамках которого им должна была перейти доля элитной квартиры площадью 152 кв. м на Серпуховском Валу в жилом комплексе (ЖК) «Донской олимп».

Общая стоимость недвижимости составляет примерно 136 млн руб. Однако лицо, управляющее имуществом, требует суд признать сделку недействительной — якобы средства, использованные для покупки квартиры, могли быть получены от марафонов, а также были незаконно заработаны через бизнес Блиновской.

Кроме того, управляющий инициировал процедуру лишения отца блогера всех принадлежащих ему объектов недвижимости и автомобильных мест, в том числе жилых помещений в Москве, Химках и Ярославской области.

В начале марта суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии и штрафу за налоговые преступления. «Королева марафона» с 2023 года находилась под следствием. Ее обвинили в дроблении бизнеса и неуплате более 900 млн руб. налогов.

Ранее сообщалось, что блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева вышла из бизнеса по выпуску чипсов и энергетиков из-за убытков.