Судебный процесс по делу о теракте в «Крокусе» решили проводить в закрытом режиме

Второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в закрытом режиме, передает ТАСС.

Отмечается, что это решение было принято в связи с наличием в материалах дела секретной информации, а также из соображений безопасности участников процесса, включая государственного обвинителя, однако представитель 127 потерпевших адвокат Людмила Айвар попросила не закрывать процесс.

На скамье подсудимых находятся 19 человек, среди которых как непосредственные исполнители теракта, так и их предполагаемые пособники. Все фигуранты внесены в российский перечень террористов и экстремистов. Рассмотрение дела поручено коллегии из трех судей.

В первый день процесса государственный обвинитель должен зачитать обвинительное заключение, после чего каждый из подсудимых должен будет заявить о признании или непризнании своей вины.

Теракт в «Крокус Сити Холле», произошедший 22 марта 2024 года, стал одним из самых резонансных преступлений последнего времени. В результате атаки погибли 149 человек, включая шестерых детей.

Ранее РИА Новости сообщило, что исполнитель теракта в «Крокусе» получил 2 млн руб. и почти все их потратил.