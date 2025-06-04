Судья Ладин пресек скандал с криминальным авторитетом Гасановым

В ответ на это судья Ладин сделал замечание о недопустимости высказываний без разрешения суда. Он подчеркнул, что в случае неясностей необходимо запрашивать время для консультации с адвокатом, а подобное эмоциональное поведение расценивается как неуважение к суду и может повлечь за собой удаление из зала. Гасанов принес свои извинения.

До начала заседания Гасанов заявил представителям СМИ о якобы имевшей место травле в СИЗО-1 (данная информация была опровергнута областным ГУ ФСИН). Он назвал свое уголовное дело сфабрикованным, а предъявленные обвинения — необоснованными. Заседание было перенесено по ходатайству сторон.

Гасанову инкриминируется статья о занятии высшего положения в преступной иерархии (его называют «смотрящим» по региону). Кроме того, по данным следствия, находясь в заключении, он оскорбил сотрудника ГУ ФСИН и угрожал ему, что повлекло за собой возбуждение еще двух уголовных дел.

Ранее сообщалось, что Московский суд вынес решение о запрете компании, выпускающей игру «Мир танков».