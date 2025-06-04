Судья Ладин пресек скандал с криминальным авторитетом Гасановым
На Урале криминальный авторитет Гасанов закатил скандал с адвокатом перед судом
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Александр Ладин, судья Свердловского областного суда, пресек вызывающее поведение екатеринбургского криминального авторитета Марселя Гасанова, который устроил скандал перед началом судебного заседания. Как сообщил портал URA.RU, Гасанов бурно выяснял отношения со своим новым защитником.
В ответ на это судья Ладин сделал замечание о недопустимости высказываний без разрешения суда. Он подчеркнул, что в случае неясностей необходимо запрашивать время для консультации с адвокатом, а подобное эмоциональное поведение расценивается как неуважение к суду и может повлечь за собой удаление из зала. Гасанов принес свои извинения.
До начала заседания Гасанов заявил представителям СМИ о якобы имевшей место травле в СИЗО-1 (данная информация была опровергнута областным ГУ ФСИН). Он назвал свое уголовное дело сфабрикованным, а предъявленные обвинения — необоснованными. Заседание было перенесено по ходатайству сторон.
Гасанову инкриминируется статья о занятии высшего положения в преступной иерархии (его называют «смотрящим» по региону). Кроме того, по данным следствия, находясь в заключении, он оскорбил сотрудника ГУ ФСИН и угрожал ему, что повлекло за собой возбуждение еще двух уголовных дел.
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