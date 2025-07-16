Судья Тришкин ушел в отставку после инцидента со стрельбой
Судья Тришкин подал в отставку после стрельбы из травматического оружия
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Пресс-служба 2-го Западного окружного военного суда сообщила РИА Новости, что Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) приняла отставку судьи Альберта Тришкина.
В среду ВККС провела заседание, на котором дала согласие на возбуждение уголовного дела против Тришкина. Его обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды, с применением оружия (пункты «д», «е», «з» части 2 статьи 112 УК РФ).
Согласно информации, озвученной на заседании, в Подмосковье Тришкин в ходе дорожной ссоры произвел выстрел в ногу таксисту из незарегистрированного травматического пистолета. В случае признания виновным, ему может грозить до пяти лет тюремного заключения.
Также в пресс-службе Совета Федерации сообщили о назначении Константина Калиновского и Евгения Тарибо на должности судей Конституционного суда.
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