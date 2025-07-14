В Курской области уволен врио руководителя Корпорации развития

Совет директоров Корпорации развития Курской области принял решение освободить Александра Бережного от должности временно исполняющего обязанности главы организации. На его место назначен заместитель. Об этом стало известно во время заседания регионального правительства, где с соответствующим докладом выступил врио министра имущественных отношений региона Дмитрий Савин, передает KP.RU.

По словам Савина, причиной увольнения Бережного стало расхождение его действий с позицией правительства Курской области и совета директоров. Пока он сохраняет пост директора филиала, однако в ближайшее время может быть освобожден и от этой должности.

Эта ситуация произошла на фоне участившихся кадровых перестановок в Курской области и расследования Следственного комитета России (СКР) о хищениях при строительстве фортификационных сооружений.

По данным источников, следствие планирует расширить круг подозреваемых по этому делу. Напомним, ранее в Курской области уже происходили отставки высокопоставленных чиновников, в том числе главы и заместителей губернатора региона.

Ранее сообщалось, что суд продлил арест главе строительной компании из Курской области, этапированному в Москву.