Судно Crystal Asia с 22 россиянами прибыло в порт после пожара

После пожара на борту Crystal Asia, рефрижераторного судна с 22 российскими моряками, корабль доставили в порт Камчхон, о чем заявили в российском консульстве в Пусане.

Возгорание произошло утром 26 марта вблизи Пусана, в результате чего шесть членов экипажа получили травмы.

Пострадавшим морякам оказана вся требуемая медицинская помощь, и они находятся на стадии восстановления в больницах Пусана. По информации консульства, их жизням ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что аэропорт Нового Уренгоя возобновил прием самолетов после инцидента с Ан-12.