Судно Crystal Asia с 22 россиянами прибыло в порт после пожара
Загоревшееся судно Crystal Asia с россиянами успешно доставили в порт Камчхон
Фото: [unsplash.com]
После пожара на борту Crystal Asia, рефрижераторного судна с 22 российскими моряками, корабль доставили в порт Камчхон, о чем заявили в российском консульстве в Пусане.
Возгорание произошло утром 26 марта вблизи Пусана, в результате чего шесть членов экипажа получили травмы.
Пострадавшим морякам оказана вся требуемая медицинская помощь, и они находятся на стадии восстановления в больницах Пусана. По информации консульства, их жизням ничто не угрожает.
Ранее сообщалось, что аэропорт Нового Уренгоя возобновил прием самолетов после инцидента с Ан-12.