Танкер «Волгонефть 212» с 4,3 тыс. тонн мазута терпит бедствие недалеко от Керченского пролива

Танкер «Волгонефть 212» попал в бедственное положение недалеко от Керченского пролива. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщило агентство «Интерфакс».

На судне находятся 13 членов экипажа. Оно было построено в 1969 году. Танкер приписан Большому порту Санкт-Петербурга. Он перевозит около 4,3 тыс. тонн мазута.

Чрезвычайное происшествие (ЧП) произошло в 8 км от берега. На место инцидента уже направили спасательное судно. Причины ЧП пока не сообщаются. Известно, что судно принадлежит пермской компании «Кама Шиппинг».

Как сообщил в своем Telegram-канале крымский блогер Александр Талипов со ссылкой на очевидцев, танкер треснул пополам. Видео с инцидентом опубликовал Mash.

По данным МЧС России, информация о терпящем бедствие танкере в Керченском проливе, поступила утром, 15 декабря. В ведомстве отметили, что судно получило повреждение в связи со шквалистым ветром и волнением моря, которое достигает 7 баллов.

Ранее стало известно, что в Турции потерпел крушение военный самолет. Четыре находившиеся на борту человека погибли.