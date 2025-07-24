Судно подорвалось на мине в канале Дунай, по которому идет экспорт Киева

Трое моряков погибли при взрыве на земснаряде в канале Дунай — ключевом маршруте для украинского экспорта. Устье Быстрое временно закрыто для судоходства. Об этом сообщает РБК.

Трагедия произошла вечером 23 июля в устье Быстрое — одном из рукавов Дуная, соединяющего реку с Черным морем. Земснаряд, принадлежащий компании «Дельта-лоцман», проводил плановые работы, когда на борту прогремел взрыв. Из 11 членов экипажа трое погибли, остальные получили ранения и были госпитализированы.

Предварительные данные указывают на подрыв судна на морской мине. Инцидент привел к временному закрытию важного судоходного пути, через который Украина экспортирует сельхозпродукцию. Сейчас грузовые суда перенаправляют через румынский Сулинский канал.

Канал Дунай — Черное море, проходящий по территории биосферного заповедника, десятилетиями не видел масштабных дноуглубительных работ. Накопление ила снизило его пропускную способность, что теперь, после взрыва, создает дополнительные логистические проблемы для украинского экспорта.

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