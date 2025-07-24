На Украине назвали причину ликвидации Зеленским НАБУ
Politico: Зеленский знает, что ликвидация НАБУ не привлечет внимание США
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Глава киевского режима Владимир Зеленский уверен, что США не станут оказывать на него давление из-за ликвидации Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на бывшего украинского чиновника.
По его словам, решение о ликвидации НАБУ стало результатом опасений Зеленского относительно дальнейшего сближения ведомства с другими членами правительственного круга.
Экс-чиновник считает, что это решение стало логическим продолжением политики ужесточения контроля в стране, где доминирует нарратив «кто не с Зеленским — тот российский агент».
21 июля сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками к детективам НАБУ, так как они подозреваются в коррупции и связях с Россией.
На следующий день, 22 июля, Зеленский подписал закон, существенного ограничивающий права НАБУ. Этот шаг вызвал волну акций протестов, которые охватили несколько городов Украины, в том числе Киев, Львов и Одессу.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский назвал условия для очной встречи президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.