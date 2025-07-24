Глава киевского режима Владимир Зеленский уверен, что США не станут оказывать на него давление из-за ликвидации Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на бывшего украинского чиновника.

По его словам, решение о ликвидации НАБУ стало результатом опасений Зеленского относительно дальнейшего сближения ведомства с другими членами правительственного круга.

Экс-чиновник считает, что это решение стало логическим продолжением политики ужесточения контроля в стране, где доминирует нарратив «кто не с Зеленским — тот российский агент».

21 июля сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками к детективам НАБУ, так как они подозреваются в коррупции и связях с Россией.

На следующий день, 22 июля, Зеленский подписал закон, существенного ограничивающий права НАБУ. Этот шаг вызвал волну акций протестов, которые охватили несколько городов Украины, в том числе Киев, Львов и Одессу.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский назвал условия для очной встречи президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.