Судно загорелось в Ленинградской области после атаки украинского беспилотника

Более 30 беспилотников сбито в Ленинградской области. Один из них вызвал пожар на судне в порту Приморска. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Дрозденко.

По словам губернатора, над регионом уже уничтожено более 30 БПЛА.

«В порту Приморск ликвидируется возгорание на одном из судов. Сработала система пожаротушения. Зафиксировано падение осколков и обломков БПЛА во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино»,— указал он.

Дрозденко добавил, что сбитые беспилотники также упали в Ломоносовском районе, но за пределами населенных пунктов. Пострадавших пока не отмечено. Отражение атаки украинских БПЛА продолжается.

Чуть позже появилась информация, что открытый огонь на судне ликвидирован в сжатые сроки. Пожарным удалось справиться с возгоранием.

За сутки до этого, утром четверга, 11 сентября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над Белгородской областью 15 дронов неприятеля. Все беспилотники были сбиты на протяжении трех часов.