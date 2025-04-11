Суду Нидерландов рекомендовали отклонить кассационную жалобу России по делу ЮКОСа

Верховному суду Нидерландов было рекомендовано генеральным прокурором отклонить жалобу России на решение по делу ЮКОСа. Об этом сообщил РБК.

До этого в Нидерландах судом было вынесено решение, что власти РФ обязаны выплатить акционерам национализированной компании ЮКОС более $50 млрд. После этого Россия подала кассационную жалобу на такое решение.

«Генеральный прокурор рекомендует Верховному суду отклонить кассационную жалобу Российской Федерации. Это означает, что арбитражные решения, требующие выплаты HVY $50 млрд, могут остаться в силе», — указано на сайте суда.

Планируется, что Верховный суд вынесет свое решение 17 октября. Заключение генпрокурора является для него рекомендательным и не обязывает суд следовать точно такому же мнению. До этого решение о выплатах Россией средств акционерам уже неоднократно утверждалось и вслед за этим отменялось по апелляциям.

Ранее сообщалось, что суд в Британии признал виновным бывшего губернатора Севастополя Овсянникова. Его обвиняли в обходе санкций, а также отмывании средств. Сторона обвинения также считает, что Овсянников хранил и использовал имущество, приобретенное преступным путем на территории Великобритании.