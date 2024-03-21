Суды Хабаровска вынесли наказание десяти иностранцам за помощь террористам

Пять человек получили по 8-8,5 лет лишения свободы, еще пятеро отделались штрафами. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление регионального управления ФСБ.

Группа уроженцев Центральной Азии, которые проживали в Хабаровске и Хабаровском крае, организовали целый канал по оказанию помощи террористической организации. Некоторые люди сдавали деньги, другие знали об этом, но ничего не сообщали правоохранителям. Позже Федеральная служба безопасности сумела выявить данное преступление. Под суд пошли 10 человек.

«Пять иностранцев признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы от 8 до 8 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима», - заявили представители ФСБ.

Первые три года своего срока осужденные проведут в тюрьме. Еще пятерым причастным были назначены штрафы. Они должны будут выплатить от 11 до 30 тысяч рублей.

Ранее в Москве был задержан мужчина, которого заподозрили в сопричастности к деятельности террористической организации. Он даже принимал участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористов. Сейчас правоохранители расследуют всю деятельность злоумышленника.