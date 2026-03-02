Сумма собранных алиментов в Рязанской области выросла почти на 50%

Рязанские судебные приставы подвели итоги 2025 года, и цифры впечатляют: 347 тыс. завершенных исполнительных производств и более 5,3 млрд рублей, взысканных с должников. Особенно заметен прогресс в защите детей — сумма собранных алиментов перевалила за 542 млн, что почти на 50% больше, чем годом ранее. Не забыли и о бюджете: в казну разных уровней вернули свыше 1,1 млрд, а работодателям, задерживающим зарплату, пришлось раскошелиться еще на 15 млн в пользу обманутых сотрудников. Об этом сообщает издание 7info.

Ведомство не только выбивает долги, но и защищает права самих должников. В прошлом году более 5,3 тыс. рязанцев добились сохранения прожиточного минимума на сумму свыше 2,1 млрд — эти деньги не ушли на погашение задолженности, а остались людям на жизнь. А для участников СВО и их семей сделали особые послабления: приостановили 22,5 тыс. производств на 1,4 млрд, а почти 4,6 тыс. дел по кредитам бойцов и их супруг закрыли полностью.

Меры принуждения тоже применяли активно: 3666 арестов имущества заставили нерадивых плательщиков шевелиться, а эффективный розыск помог закрыть 561 дело. Приставы не дремали и в залах судов: пресекли 3,5 тыс. попыток пронести запрещенные предметы, задержали 90 человек, прятавшихся от правосудия, включая 15 особо опасных преступников.

Итог работы ведомства двойной: с одной стороны, колоссальные суммы взысканий и защита бюджета, с другой — забота о социально уязвимых категориях и участниках спецоперации. Приставы доказали, что могут быть и жесткими, и человечными одновременно.

Ранее сообщалось, что с 1 марта вступают в силу новые правила расчета алиментов.