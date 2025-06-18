Супруги Туриевы в суде отказались признавать террористическими свои действия

Супруги Туриевы*, которых обвиняют в работе на Главное управление разведки Министерства обороны Украины, отказались считать свои деяния террористическими. Об этом сообщил ТАСС.

Трех граждан России, в число которых входят Татьяна и Дмитрий Туриевы, а также Максим Косяченко*, обвиняют в в работе на украинскую спецслужбу. Они производили минирование военных объектов, а также совершили атаку с помощью беспилотника на военный аэродром. В то же время они заявляют, что их действия не являются терроризмом.

«Категорически отрицаю, что эти действия были направлены на террористические действия», — указал Туриев в ответ на соответствующий вопрос суда.

Дело подсудимых рассматривается во 2-м Западном окружном военном суде.

Ранее сообщалось о приговоре мужчине, который зарезал женщину в принадлежащем актеру Гоше Куценко автомобиле «Запорожец». Подсудимый получил за убийство 13 лет лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.