Супружескую пару из Раменского задержали с партией мефедрона

Подмосковные росгвардейцы задержали супружескую пару, которая подозревается в распространении наркотических средств в крупном размере.

Женщина и мужчина были замечены во время патрулирования улиц Раменского. Они нервно оглядывались по сторонам, а когда увидели автомобиль правоохранителей, то бросили в кусты неизвестный сверток красного цвета и попытались сбежать, сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Супругов задержали и предали сотрудникам полиции. Мужчина и женщина признались, что имеют при себе наркотики, предназначенные для дальнейшего сбыта. У пары изъяли девять свертков с мефедроном. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что жителя Подмосковья будут судить за организацию нарколаборатории в Богородском округе.