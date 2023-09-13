Житель Подмосковья пойдет под суд за организацию нарколаборатории в Богородском округе

Жителя Подмосковья будут судить за организацию нарколаборатории, где он вместе с сообщниками изготавливал мефедрон для дальнейшего сбыта.

Нарколабораторию злоумышленник оборудовал в садовом доме в Богородском округе, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Преступная деятельность мужчины была пресечена в феврале этого года. Из незаконного оборота изъяли почти килограмм наркотиков и прекурсоров.

Уточняется, что уголовное дело против соучастников выделено в отдельное производство. Дело по существу рассмотрит Московский областной суд.

Ранее сообщалось, что двое мужчин получили семнадцать лет колонии строго режима за организацию нарколаборатории в Чехове.