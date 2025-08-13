Свадьба превратилась в трагедию: в Дагестане кортеж рухнул с 50-метрового обрыва

В Дагестане произошло ДТП с участием свадебного кортежа, говорится в сообщении МВД республики, опубликованном в телеграм-канале.

Так, на 26 км автодороги Рутул — Лучек — Ихрек автомобиль марки «Кио Рио» врезался в «Ладу» из-за несоблюдения безопасной дистанции. От удара обе машины вылетели с дороги и рухнули с 50-метрового обрыва.

По предварительным данным, один из пассажиров «Лады» получил тяжелые травмы и скончался на месте. Водители обоих автомобилей, которым по 18 и 19 лет, а также две пассажирки «Киа», местные жительницы 18 и 19 лет, были доставлены в больницу. Характер их травм не уточняется.

Сотрудники МВД проводят проверку по факту аварии. Специалисты собрали все необходимые материалы для принятия процессуального решения.

